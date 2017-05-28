В Анталье попал в ДТП микроавтобус с российскими туристами, сообщили СМИ

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье проверяет сообщения турецких СМИ об аварии микроавтобуса с российскими туристами, в которой якобы пострадали три человека, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

Как ранее сообщило агентство DHA, авария произошла в провинции Анталья около 15.00, микроавтобус двигался из Каппадокии в Аланью. Из-за ливня водитель потерял контроль над машиной, в результате чего она съехал с трассы и перевернулась. По данным СМИ, в микроавтобусе были девять россиян, из них один ребенок. Пострадали три женщины, они отправлены в больницу, отмечают СМИ.

"Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия", — заявил Рогоза.