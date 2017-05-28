Ассанж поддержал намерения зятя Трампа создать канал связи с Москвой

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поддержал возможную попытку зятя американского лидера Джареда Кушнера создать секретный канал связи между Москвой и переходной командой президента США Дональда Трампа.

"Правильно, что Кушнер пытается создать каналы (связи) со всеми. ЦРУ не имеет власти над руководством (страны) и финансово заинтересовано в обострении конфликта", — написал Ассанж в своем аккаунте в Twitter.

По словам основателя WikiLeaks, американскому лидеру следует создать особое управление и "устранить всех чиновников, которые извлекают пользу от конфликта".

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что советник и зять президента США Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.