В Албании на митинге оппозиции отравили свыше 70 человек

Участники митингов оппозиции с флагами Македонии (справа) и Албании в центре македонской столицы Скопье. Архивное фото

Участники митингов оппозиции с флагами Македонии (справа) и Албании в центре македонской столицы Скопье. Архивное фото

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Свыше 70 участников прошедшего в Тиране в субботу предвыборного митинга оппозиции обратились в воскресенье за медицинской помощью с симптомами отравления, включая лидера Демократической партии (ДП) Люльзима Баша, сообщил портал газеты Tirana Times.

Из 76 обратившихся в клиники Тираны участников митинга, включая лидера оппозиции, большинство были отпущены домой после оказания помощи, девять человек продолжают находиться под наблюдением специалистов.

"Пациенты имеют признаки отравления такие как раздражение глаз, повреждения кожи в районе лица и шеи, в некоторых случаях – нарушение дыхания", — цитирует издание сообщение министерства здравоохранения Албании.

Отмечается, что медики не обнаружили угрозы жизни пациентов. Сами пострадавшие рассказали врачам о некой "белой пыли" появившейся в воздухе в ходе выступления Баша.

Президент Албании Буяр Нишани в минувшее воскресенье назначил дату проведения парламентских выборов на 25 июня, тем самым перенеся ее с ранее планированной даты 18 июня, чтобы исполнить договоренности власти и оппозиции.

Глава Социалистической партии (СП) и премьер Эди Рама и председатель оппозиционной Демократической партии посредничестве США и ЕС ранее достигли соглашения о проведении парламентских выборов в стране. Перед тем Тирану, где политический кризис продолжается с 18 февраля, посетил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи. Американский гость участвовал в длительных переговорах между лидерами правящей партии и оппозиции о новых выборах, после которых Рама и Баша впервые за долгое время пожали руки и выступили с совместным заявлением.

Среди названных уступок властей оппозиции — место председателя центральной избирательной комиссии Албании, высокие посты в МВД, а также усиление наказаний за возможный подкуп избирателей, что должно способствовать непредвзятому волеизъявлению. Оппоненты правительства выражают надежду, что в случае признания выборов честными и демократическими "ЕС одобрит открытие переговоров о вступлении Албании".