Российский эксперт: Трамп добился своих целей на Ближнем Востоке и в Европе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Зарубежную поездку президента США Дональда Трампа в целом можно считать удачной, американский лидер проявил себя как опытный переговорщик — добился своих целей как на Ближнем Востоке, так и в Европе, показав странам НАТО, кто является "хозяином" в этой организации, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Трамп в воскресенье вернулся на родину, завершив свое первое зарубежное турне, во время которого он с 20 по 27 мая посетил Ближний Восток, а также саммиты НАТО и G7.

"Эта поездка была очень удачной, как с точки зрения внешней, так и с точки зрения внутренней политики. Трамп, как и обещал, проявил себя достаточно опытным переговорщиком, который умеет не только торговаться, но и выторговывать себе определенные условия", — сказал Сидоров РИА Новости.

По вопросу об отношениях США со странами Ближнего Востока Сидоров подчеркнул, что Трамп "возвращается в США из ближневосточной поездки победителем, поскольку еще и сумел восстановить отношения с традиционным союзником США в этом регионе – Израилем, которые были порядком подпорчены его предшественником Бараком Обамой".

Что касается отношений с европейскими странами и членами НАТО, эксперт отметил, что "в Европе Трамп показал, кто реальный хозяин НАТО, кто определяет политику НАТО", добившись согласия стран североатлантического альянса на увеличение оборонных расходов. "В целом, Трамп показал себя умелым переговорщиком, внешнеполитическое турне можно оценить как достаточно успешное, с точки зрения позиционирования Трампа", — сказал эксперт.

В ходе выступления на саммите НАТО в Брюсселе Трамп призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав несправедливостью недостаточные, по его мнению, расходы на оборону 23 стран-членов альянса. По итогам саммита было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.