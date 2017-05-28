СМИ сообщили о взрыве в Манчестере при полицейской операции после теракта

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Жители манчестерского района Мосс-сайд сообщили о том, что в воскресенье слышали звук взрыва на фоне проведения полицейской операции после теракта, сообщает газета Manchester Evening News.

Один из местных жителей сообщил в Twitter, что около 14 часов по местному времени (16 мск) в районе города произошел взрыв. Что могло послужить его причиной, не уточняется.

Как отмечает издание, полиция оцепила дороги в районе, на месте происшествия присутствуют представители правоохранительных органов с собаками.

В субботу полиция Манчестера эвакуировала жителей района Мосс-сайд в рамках расследования теракта в Манчестере и задержала еще двух человек по этому делу. Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).