Американский министр назвал полезными любые каналы связи с Россией

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Джон Келли считает полезным наличие любых каналов связи с Россией.

Министр в интервью телеканалу ABC прокомментировал информацию о якобы имевших место контактах переходной команды Дональда Трампа с российскими представителями.

"Иметь каналы связи со странами или организациями, которые не особо с нами дружат, это хорошо… Любые каналы связи со странами, особенно с такими, как Россия, это хорошо", — заявил Келли.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что советник и зять президента США Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

В то же время Келли не стал подтверждать или опровергать информацию, изложенную в Washington Post.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.