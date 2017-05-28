Глава МВБ США прокомментировал утечки о расследовании теракта в Манчестере

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Джон Келли считает возмутительными утечки в СМИ данных о расследовании теракта в Манчестере.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте утекла в американскую прессу.

"Это возмутительно. Не знаю, почему люди это делают", — заявил Келли в интервью телеканалу Fox News Sunday.

Он добавил, что подобные утечки угрожают как самому расследованию, так и подвергают опасности жизни людей.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.