В префектуре Акита из-за нападения медведя предприняли чрезвычайные меры

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Власти японской префектуры Акита предпринимают чрезвычайные меры безопасности из-за нападения медведя на человека, сообщила телекомпания NHK.

В воскресенье в лесу в горной местности было обнаружено тело женщины, по следам повреждений полиция сделала вывод, что на нее напал медведь. Женщина отправилась в горы за ростками бамбука – сезонным деликатесом в это время года.

Полиция выставила на дорогах патрули, останавливает машины, направляющиеся в горы, и предупреждает об опасности нападения медведей. Власти создали штаб для принятия экстренных мер в связи с ЧП.

В прошлом году недалеко от места происшествия медведи задрали четверых человек, которые также пошли в горы за травами и ростками бамбука.

По данным министерства окружающей среды, всего в прошлом году было зафиксировано 105 случаев нападения медведей. Наиболее часто это происходит в мае и октябре, когда люди направляются в горы за травами.