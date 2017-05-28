Макрон рассказал о своем отношении к Трампу и Путину

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что также уважает Владимира Путина.

"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", — сказал Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche . Он отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".

Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", — сказал президент Франции, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".

Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Макрон выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод — организовать новые встречи для достижения прогресса.