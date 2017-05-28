"Промыли мозги". Друзья манчестерского террориста рассказали, каким он был

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бывшие друзья и соседи Салмана Рамадана Абеди рассказали о том, каким он был. Почти все сходятся во мнении, что из обычного молодого человека он в один момент превратился в сторонника террористов.

Вечером 22 мая Салман, ливиец по происхождению, родившийся в Великобритании, совершил теракт в фойе "Манчестер-Арены". Жертвами стали 22 человека, в том числе 8-летняя девочка.

Веселый парень?

Салман родился в Великобритании в семье ливийских беженцев, приехавших в Манчестер в 1991 году.

"Салман Абеди был вспыльчивым. Он был одиноким ребенком. Он уважал старших. Он был тихим. Он был набожным. И он вырос всего в нескольких милях от "Манчестер-Арены", — пишет про него Vox.

Соседи утверждают, что не очень хорошо его знали, но некоторые из них заметили, что в последнее время он отрастил бороду и начал одеваться "по-мусульмански".

В 2015-2016 годах он учился в Салфордском университете Манчестера, изучал там бизнес-менеджмент. Он перешел на второй курс, но перестал посещать занятия, сообщает CNN.

Салман успел пожить в нескольких местах в Манчестере, в том числе на Серби Роад, и один из местных жителей описал Manchester Evening News неприятные впечатления от встречи с ним.

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"Он как-то вечером прошел мимо меня. Он посмотрел на меня своими холодными черными глазами. Это не то выражение лица, которое я хотел бы увидеть. Он посмотрел на меня так, словно давал понять, что к нему лучше не лезть. Я еще тогда отметил, что не удивился бы, узнав, что он связан с ИГ*", — рассказывает собеседник манчестерской газеты.

Еще один сосед рассказал, что примерно два года назад на крыше дома на Элсмор Роад, в котором жил Салман, появился арабский флаг.

"Мы, хотя, никогда не думали, что он делает что-то такое. Он был тихим", — добавил он.

Мохаммед Саид, имам в мечети Дидсбери, которую Салман когда-то посещал, вспоминает один произошедший в 2015 году случай. Саид тогда выступил с проповедью против терроризма, осудив действия террористических группировок в Сирии и Ливии.

"После этой проповеди он показал мне лицо, полное ненависти", — рассказал он The Guardian. — Он продемонстрировал мне ненависть".

Бывшие друзья, в свою очередь, обратили внимание на то, что в какой-то момент Салман очень изменился.

"Он был отзывчивым и веселым парнем, но после своей поездки в Ливию в 2011 году стал другим человеком", — делится с Manchester Evening News один из них. — Он раньше пил, курил травку, но после возвращения внезапно стал религиозным. Я не видел его с 2012 года".

Еще один юноша, назвавший себя его другом — достаточно популярный рэппер Геко (Geko), считает, что Салману "запудрили мозги" в Манчестере.

"В Манчестере есть одна группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере, — сказал Геко в интервью Sky News. — Это произошло ни с того ни с сего, это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал".

Геко тоже описал Салмана как "нормального, улыбчивого" подростка. Однако последние два года они не виделись друг с другом.

Оба бывших друга Салмана особо отметили его поездку в Ливию, где сейчас живут его отец, брат, мать и сестра. Судя по информации в СМИ, Салман ездил туда довольно часто.

Из одной из них он вернулся 18 мая, за четыре дня до теракта.

История семьи

На то, чтобы бежать из Ливии, у отца Салмана Рамадана были серьезные причины: он выступал против лидера страны Муаммара Каддафи. Именно поэтому он покинул страну в 1991 году и именно поэтому вернулся туда в 2011 году, когда против Каддафи восстали и в итоге убили.

Британская Times сообщает, что в Ливию Салмана увезли "от греха подальше" и даже отобрали паспорт — они якобы считали, что именно в Великобритании он начнет разделять убеждения террористов.

За несколько дней до теракта он, похоже, смог уговорить родителей вернуть ему паспорт — он соврал, что намерен посетить Мекку. "Все паспорта хранил отец. Но Салман сказал, что хотел совершить паломничество и этим объяснил свое желание покинуть Ливию. Его мать была счастлива", — рассказал The Times Джамал Зубия, один из лидеров ливийской коммуны в Манчестере.

После теракта Рамадан и его сын Хашим, брат Салмана, были задержаны в Ливии. Оба, как выяснилось, могут быть связаны с террористическими группировками.

По данным агентства Reuters, Хашим мог знать о планах брата. Более того, он якобы сам планировал совершить теракт в ливийском городе Триполи. Daily Telegraph уточняет детали готовившейся атаки: это должно было быть нападение на главу миссии ООН в Ливии.

Отец Салмана, как сообщил Associated Press бывший сотрудник ливийских спецслужб, в 90-е годы состоял в одной из ливийских террористических группировок.

На странице Рамадана Абеди в Facebook, которую он не использовал с 2013 года, есть сделанная в Ливии фотография, на которой Хашим держит автомат. "Лев тренируется" — так был подписан этот снимок.

В NY Times уверены, что эти события не могли не повлиять на становление Салмана как террориста.

Оба родителя утверждают, что совершенный их сыном теракт стал для них неожиданностью.

"Я говорил с ним примерно пять дней назад… Все было абсолютно нормально", — цитирует Reuters отца Салмана.

Как утверждает представитель ливийских спецслужб Ахмед Бин Салем, мать и сестра также ничего не знали о готовящемся в Манчестере теракте. 22 мая он позвонил своему брату Хашиму и попросил мать к телефону.

"Она передала нам его слова — "Мам, мне очень жаль. Ты должна меня простить". После этого он бросил трубку", — сказал Бин Салем.

Салман устроил взрыв в фойе концертного зала "Манчестер Арена" вечером 22 мая, в тот момент, когда певица Ариана Гранде завершила своей концерт. В результате теракта погибли 22 человека, еще больше 100 получили ранения, более 60 еще остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

Несколько дней назад газета NY Times опубликовала снимки с места взрыва. На них можно увидеть обрывки рюкзака, детали бомбы и другие предметы, которые террорист мог взять с собой.

По данным экспертов, на которых ссылается газета, Салман использовал начиненную гайками и болтами самодельную бомбу, которую переносил в спрятанном в рюкзак контейнере из легкого металла.

В руке у него мог быть детонатор, который навел спецлужбы на мысль, что террорист рассматривал несколько вариантов подрыва, в том числе дистанционного. Тем не менее, один из экспертов по самодельным взрывным устройствам не исключил, что это был не детонатор, а электронная сигарета.

Как бы то ни было, бомба, взорванная в "Манчестер-Арене", обладала более сложной конструкцией, чем многие другие устройства, использованные террористами — в частности, было сделано все для того, чтобы она не отказала в нужный момент.

Кроме того, взрывное устройство было сделано из деталей, которые в Великобритании непросто достать. Как сообщил NBC источник в американских спецслужбах, предположить, что террорист действовал один, практически невозможно.

Этого не исключает и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. "Этот теракт был более тщательно подготовлен, чем некоторые ужасные события, с которыми мы имели дело в других частях Европы в прошлом. Поэтому это логично, что люди задаются вопросом о том, действовал ли он в одиночку", — рассказала она Би-би-си.

Представители британской службы безопасности считают, что Салман самостоятельно сделал бомбу, причем, возможно, не одну. Оставшиеся взрывные устройства он мог передать другим британским экстремистами.

СМИ со ссылкой на разные источники связывают Салмана как с ливийскими, так и с сирийскими группировками.

"Неожиданно он поехал в Ливию, потом почти наверняка в Сирию, радикализировался и решил совершить этот теракт", — заявил в интервью французскому каналу BFM TV нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллом.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, был ли манчестерский террорист связан с крупной сетью боевиков, однако его связь с ИГ "в любом случае доказана".

По данным Times, не исключено, что Салман проходил подготовку в тренировочном лагере "Аль-Каиды" в Ливии.

Спецслужбы упустили?

В течение некоторого времени Салман был в поле зрения американских спецслужб. Британские таблоиды даже сообщили, что в январе ФБР предупреждало о нем британскую службу контрразведки МИ-5. По их данным, Салман состоял в североафриканской ячейке группировки "Аль-Каида"* и планировал атаку в Великобритании.

По данным Daily Mail, МИ-5 даже задерживала Салмана, однако расследование не привело к каким-либо результатом, и будущий террорист "ускользнул".

Что дальше?

Манчестерская полиция утверждает, что ей удалось собрать значительную информацию о подозреваемом, о том, как он сделал бомбу, куда он ездил, откуда получал деньги и с кем контактировал. Всего по делу о теракте на территории Великобритании было арестовано 13 предполагаемых сообщников террориста, в том числе Исмаил, еще один брат Салмана. Расследование быстро продвигается, уверены в полиции.

Уровень террористической угрозы в стране, повышенный после теракта до "критического", власти Великобритании накануне снова понизили до "серьезного". Премьер-министр страны Тереза Мэй пояснила, что "серьезный уровень" — это все еще высокая вероятность атаки, поэтому граждане не должны терять бдительность.



*Террористические организации, запрещенная в России



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