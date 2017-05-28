Суд в США отклонил иск семей погибших в Бенгази американцев против Клинтон

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Судья в Вашингтоне отклонил иск в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон со стороны родителей двух американцев, погибших при атаке на посольство страны в ливийском городе Бенгази в 2012 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

О подаче иска в отношении Клинтон стало известно в августе прошлого года, когда Клинтон баллотировалась на пост президента США. В исковом заявлении родители Шона Смита и Тайрона Вудса, двух из четырех американцев, погибших в Бенгази, обвиняли Клинтон в "неправомерных действиях, которые привели к гибели их сыновей, в клевете, причинении морального вреда". В документе утверждалось, что использование Клинтон личного электронного почтового сервера повлекло за собой гибель Смита и Вудса.

Как подчеркнула судья Эми Берман Джексон (Amy Berman Jackson), истцы должным образом не смогли подтвердить, что Клинтон использовала частную почту, когда находилась на посту госсекретаря, и не предоставили достаточно сведений о том, что политик оскорбила их или представила в ложном свете. По данным судьи, согласно правовым нормам, иск следует отклонить.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе американский посол. Ранее сообщалось, что госдеп США не полностью выполнил рекомендации по усилению охраны дипломатических представительств после трагедии в Бенгази, а лишь на 90%.