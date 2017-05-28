Суд в США отклонил иск семей погибших в Бенгази американцев против Клинтон

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Судья в Вашингтоне отклонил иск в отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон со стороны родителей двух американцев, погибших при атаке на посольство страны в ливийском городе Бенгази в 2012 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как подчеркнула судья Эми Берман Джексон (Amy Berman Jackson), истцы должным образом не смогли подтвердить, что Клинтон использовала частную почту, когда находилась на посту госсекретаря, и не предоставили достаточно сведений о том, что политик оскорбила их или представила в ложном свете. По данным судьи, согласно правовым нормам, иск следует отклонить.
В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе американский посол. Ранее сообщалось, что госдеп США не полностью выполнил рекомендации по усилению охраны дипломатических представительств после трагедии в Бенгази, а лишь на 90%.