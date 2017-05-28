Христианско-демократический союз уверенно опережает СДПГ, показал опрос

БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжает уверенно лидировать в немецком рейтинге общественного мнения, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет голоса, свидетельствуют результаты опроса социологического института Emnid, опубликованные в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

Опрос был проведен с 18 по 23 мая, в нем приняли участие 1703 человека.

Согласно исследованию, поддержку ХДС выразили 38% опрошенных, СДПГ — 25%. Еще в начале мая в поддержку социал-демократов высказывались 27% участников опроса.

За ХДС и СДПГ следуют "Зеленые", "Левые", свободные демократы и "Альтернатива для Германии" — все оппозиционные партии набрали по 8% голосов.

В случае прямых выборов канцлера 52% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Ангелу Меркель, только 29% — за лидера социал-демократов Мартина Шульца. Еще в начале февраля Шульца готовы были поддержать 46% опрошенных, а Меркель — 40%.