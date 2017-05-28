Дутерте проигнорирует Верховный суд и конгресс в вопросе военного положения

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что проигнорирует Верховный суд и конгресс в вопросе введенного им военного положения в провинции Минданао, где происходят столкновения между армией и боевиками, передает агентство Франс Пресс.

"Пока полиция и вооруженные силы не сообщат, что Филиппины в безопасности, военное положение будет сохраняться. Я не буду слушать других. Верховный суд, конгресс не здесь. Они не солдаты, они не знают, что происходит на месте", — заявил Дутерте.

Однако как отмечает агентство, согласно конституции, Верховый суд и конгресс имеют надзорную функцию.

Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство"* группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

* террористическая организация, запрещенная в России