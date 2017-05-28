В Париже сообщили об освобождении похищенного в ДРК гражданина Франции

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Елисейский дворец сообщил, что похищенный в марте на востоке Демократической республики Конго гражданин Франции освобожден.

"Президент Республики приветствует освобождение нашего соотечественника, похищенного 1-го марта на востоке Демократической республики Конго", — говорится в коммюнике. Макрон поблагодарил власти ДРК за помощь в освобождении заложника.

В марте неизвестные вооруженные люди похитили пятерых рабочих канадской корпорации Banro на золотодобывающем руднике "Намойя" (Namoya) на востоке Демократической республики Конго. Сообщалось, что среди заложников были француз, гражданин Танзании и три гражданина Конго.