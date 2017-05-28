Опрос: более трети граждан Чехии готовы голосовать за переизбрание Земана

ПРАГА, 28 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Более трети граждан Чехии (35%) готовы проголосовать на прямых президентских выборах в начале 2018 года за переизбрание Милоша Земана главой страны, показал социологический опрос, проведенный 25-26 мая агентством Median.

"Около 35% респондентов готовы отдать свои голоса на приближающихся президентских выборах нынешнему главе республики Милошу Земану. Но число его приверженцев в результате майского правительственного кризиса снизилось за последний месяц на 2%, в основном, за счет людей старшего возраста", — говорится в комментарии к результатам опроса представителя агентства Median Леа Михаловой.

Наоборот, в мае на 7% возросло число сторонников у другого кандидата в президенты – бывшего главы Академии наук республики Йиржи Драгоша, который проводит регулярные поездки по стране, посещает промышленные и сельскохозяйственные предприятия, активно выступает по политическим вопросам в СМИ и в соцсетях. В настоящий момент за него готовы проголосовать 24% опрошенных.

Третий официальный кандидат в президенты, известный предприниматель и поэт-песенник Михал Горачек получил по результатам опроса 20% голосов респондентов, столько же он набрал в апреле.

Опрос был проведен во всех регионах Чехии, в нем приняли участие свыше одной тысячи человек.

Основные политические партии Чехии пока не высказались в поддержку кого-либо из кандидатов, уже объявивших о своем желании участвовать в президентских выборах, и не выдвинули собственных кандидатур.

В частности, премьер Богуслав Соботка заявил в пятницу, что возглавляемая им Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) лишь к ноябрю этого года определится с вопросом выдвижения на президентских выборах своего кандидата или поддержки другого приемлемого для нее политика. В любом случае теперь, после правительственного кризиса, ЧСДП не желает видеть во главе страны Милоша Земана.

"Мое видение Чехии – это видение страны, где не властвует пара Андрей Бабиш (лидер центристского движение ANO и экс-глава минфина) и Милош Земан. В такой Чешской республике дышалось бы значительно свободнее", — подчеркнул еще раз Соботка в субботнем интервью пражской газете Právo.

Еще раньше, чем состоятся президентские выборы, в Чехии 20-21 октября этого года пройдут выборы в нижнюю палату парламента.