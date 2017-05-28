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В мире

Китай выразил недовольство позицией лидеров G7 по Южно-Китайскому морю

12:1028.05.2017
(обновлено: 12:11 28.05.2017)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фотоЧеловек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Власти Китая остались недовольны заявлением по итогам саммита "Большой семерки", которое касается спорных территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лу Кан.

"Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная. Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций", — заявил представитель ведомства.

Эскадренный миноносец ВМС США Dewey готовится к проходу в Южно-Китайском море. Архивное фото
© REUTERS / Kryzentia Weiermann/Courtesy U.S. Navy/Handout
Китай призвал США прекратить провокации в районе Южно-Китайского моря
Лу Кан выразил надежду на то, что государства G7 продолжат сохранять нейтралитет в отношении спорящих сторон и проявят уважение к усилиям, которые делают страны региона для решения проблемы.

Китайский дипломат также призвал страны G7 прекратить "безответственные заявления" и играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в данном регионе.

Ранее лидеры государств "Большой семерки" выразили озабоченность ситуацией в регионе и выступили против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили приверженность к решению морских территориальных споров посредством диалога и права, в том числе арбитражного суда.

Нерешенные вопросы

У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Речь идет в частности об архипелагах Сиша и Наньша, а также острове Хуанъянь (риф Скарборо).

Самолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
"Горячие перехваты" над Восточно-Китайским морем: это выбор США
Вот уже несколько лет Китай проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы. По мнению ряда экспертов, таким образом КНР стремится обеспечить себе контроль над регионом.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что информировал председателя КНР Си Цзиньпина о намерении начать бурение на спорном участке. По словам филиппинского лидера, в ответ Си Цзиньпин предупредил, что может начать войну, если Манила приступит к добыче нефти.

"Он ответил мне: "Мы друзья, мы не хотим ссориться с вами, мы хотим поддерживать теплые отношения, но если вы будете настаивать, мы начнем войну", — сказал Дутерте, отметив, что предупреждение прозвучало твердо, но дружелюбно.

Море преткновения. Территориальный спор Китая и Филиппин
© REUTERS / StringerПо мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".Народно-освободительной армии Китая на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / Stringer
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
© AP Photo / Mike CorderПостоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.Демонстранты, полицейские и журналисты у здания Постоянной палаты третейского суда в Гааге. 12 июля 2016
© AP Photo / Mike Corder
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
© AP Photo / Bullit MarquezВ мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.Протестующие возле китайского консульства в Макати
© AP Photo / Bullit Marquez
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobeВ начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.Поиск китайских ВМС на борту ракетного эсминца Хэфэй во время военных учений в водах близ острова Хайнань в Южно-Китайском море
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
© REUTERS / Erik De CastroИск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.Активисты держать плакаты с надписью Руки прочь от Филлипин! во время акции протеста по спорам в Южно-Китайском море
© REUTERS / Erik De Castro
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
© AP Photo / Bullit MarquezПекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
© AP Photo / Bullit Marquez
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital GlobРадиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Glob
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
© AP Photo / Bullit MarquezФилиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.Жители столицы Филиппин Манилы радуются решению третейского суда в Гааге по вопросу Южно-Китайского моря
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoВ Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.Южно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.
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Конфликты на море и в небе

Пекин в свою очередь считает, что Манила и Ханой сознательно использует поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе. Американская сторона отмечает незаконный характер строительства островов в Южно-Китайском море и "неуважение к международным нормам" и заявляла о намерении запретить доступ КНР к спорным островам.

Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Смогут ли американские авианосцы потеснить КНР в Южно-Китайском море
КНР не раз призывала США не вмешиваться в этот спор, но и с приходом нового президента Дональда Трампа Вашингтон не изменил позицию по спорным территориям и акваториям в Южно-Китайском море.

В министерстве обороны Китая неоднократно отмечали, что американские военные направляют в этот район суда и самолеты, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.

Так, на этой неделе патрульный военный самолет США P-3 Orion проводил разведывательную деятельность к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга. В воздух была поднята китайская военная авиация, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились к американскому самолету на расстояние 30 метров.

Министерство обороны КНР в воскресенье в очередной раз призвало ВВС и ВМС США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря, которая несет угрозу суверенитету и безопасности страны.

Истребители ВМС США F/A-18
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт о перехвате КНР самолета США: а что нужно козлу в дальнем огороде?
"В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооруженные силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от одного из спорных архипелагов Спратли. Пекин выразил американской стороне решительный протест и сделал жесткое представление "в связи с демонстрацией военной силы".

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