Китай выразил недовольство позицией лидеров G7 по Южно-Китайскому морю

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Власти Китая остались недовольны заявлением по итогам саммита "Большой семерки", которое касается спорных территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лу Кан.

"Позиция китайской стороны по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная. Китай всегда выступал и выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора посредством переговоров и консультаций", — заявил представитель ведомства.

Лу Кан выразил надежду на то, что государства G7 продолжат сохранять нейтралитет в отношении спорящих сторон и проявят уважение к усилиям, которые делают страны региона для решения проблемы.

Китайский дипломат также призвал страны G7 прекратить "безответственные заявления" и играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в данном регионе.

Ранее лидеры государств "Большой семерки" выразили озабоченность ситуацией в регионе и выступили против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили приверженность к решению морских территориальных споров посредством диалога и права, в том числе арбитражного суда.

Нерешенные вопросы

У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Речь идет в частности об архипелагах Сиша и Наньша, а также острове Хуанъянь (риф Скарборо).

Вот уже несколько лет Китай проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы. По мнению ряда экспертов, таким образом КНР стремится обеспечить себе контроль над регионом.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что информировал председателя КНР Си Цзиньпина о намерении начать бурение на спорном участке. По словам филиппинского лидера, в ответ Си Цзиньпин предупредил, что может начать войну, если Манила приступит к добыче нефти.

"Он ответил мне: "Мы друзья, мы не хотим ссориться с вами, мы хотим поддерживать теплые отношения, но если вы будете настаивать, мы начнем войну", — сказал Дутерте, отметив, что предупреждение прозвучало твердо, но дружелюбно.

Конфликты на море и в небе

Пекин в свою очередь считает, что Манила и Ханой сознательно использует поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе. Американская сторона отмечает незаконный характер строительства островов в Южно-Китайском море и "неуважение к международным нормам" и заявляла о намерении запретить доступ КНР к спорным островам.

КНР не раз призывала США не вмешиваться в этот спор, но и с приходом нового президента Дональда Трампа Вашингтон не изменил позицию по спорным территориям и акваториям в Южно-Китайском море.

В министерстве обороны Китая неоднократно отмечали, что американские военные направляют в этот район суда и самолеты, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.

Так, на этой неделе патрульный военный самолет США P-3 Orion проводил разведывательную деятельность к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга. В воздух была поднята китайская военная авиация, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились к американскому самолету на расстояние 30 метров.

Министерство обороны КНР в воскресенье в очередной раз призвало ВВС и ВМС США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря, которая несет угрозу суверенитету и безопасности страны.

"В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооруженные силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от одного из спорных архипелагов Спратли. Пекин выразил американской стороне решительный протест и сделал жесткое представление "в связи с демонстрацией военной силы".