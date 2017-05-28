СМИ: брат манчестерского смертника готовил нападение на миссию ООН в Ливии

Задержанный в Ливии младший брат предполагаемого исполнителя теракта на концерте в Манчестере Хашим Абеди

Задержанный в Ливии младший брат предполагаемого исполнителя теракта на концерте в Манчестере Хашим Абеди

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Младший брат предполагаемого исполнителя теракта на концерте в Манчестере готовил нападение на главу миссии ООН в Ливии, пишет издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.

Правоохранительные органы следили за младшим Абеди и его сообщниками несколько месяцев, теракт удалось предотвратить.

Как отмечает газета, сейчас в Ливии находятся агенты британской внешней разведки МИ-6, которые проводят расследование совместно с ливийскими властями и пытаются выяснить, распространила ли ячейка свою деятельность на территорию Соединенного королевства.

Брат Салмана Абеди, предполагаемого смертника, совершившего теракт в Манчестере, был арестован по подозрению в связях с ИГ* в среду в Триполи. Сообщалось, что он планировал совершить теракт в столице Ливии и на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИГ.

По информации Telegraph, Хашим Абеди был арестован по дороге в банк, где он должен был снять 4,5 тысячи ливийских динаров (около 3,2 тысячи долларов), которые переслал его брат из Манчестера.

Теракт в комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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