На севера Ирака турецкие военные уничтожили 13 членов РПК

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Тринадцать членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были уничтожены в ходе операции турецких ВВС на севере Ирака, сообщил генштаб ВС Турции в воскресенье.

"ВВС Турции 28 мая с 8.45 по 9.05 (совпадает с мск) нанесли удары по объектам сепаратистской террористической организации (PПK) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Уничтожено семь объектов PПK, ликвидированы 13 террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что еще 10 членов РПК были уничтожены накануне вечером в ходе воздушной операции в районе Чатак провинции Ван на востоке Турции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

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