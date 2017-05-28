Минобороны НКР заявило о 550 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (396)

ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 550 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.

"Вооруженные силы Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия 550 раз, применив также 60-миллиметровый и 82-миллиметровый минометы, станковые противотанковые и автоматические гранатометы. В результате нарушений азербайджанскими ВС режима прекращения огня 26 мая погиб военнослужащий-контрактник Армен Арутюнян, 1996 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

При этом военные власти Карабаха отметили, что в период с 21 по 27 мая резких изменений оперативной обстановки на линии соприкосновения не было.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>