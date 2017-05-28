Минобороны НКР заявило о 550 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 550 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.
"Вооруженные силы Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия 550 раз, применив также 60-миллиметровый и 82-миллиметровый минометы, станковые противотанковые и автоматические гранатометы. В результате нарушений азербайджанскими ВС режима прекращения огня 26 мая погиб военнослужащий-контрактник Армен Арутюнян, 1996 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
При этом военные власти Карабаха отметили, что в период с 21 по 27 мая резких изменений оперативной обстановки на линии соприкосновения не было.
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