Китай призвал США прекратить провокации в районе Южно-Китайского моря

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Министерство обороны Китая в очередной раз призвало ВВС и ВМС США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря, которая несёт угрозу суверенитету и безопасности КНР, говорится в опубликованном в субботу заявлении ведомства.

"В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооруженные силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность", — говорится в заявлении.

Ранее американские СМИ сообщили, что два китайских многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 25 мая в 240 километрах к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга приблизились на расстояние около 30 метров к патрульному самолёту ВВС США P-3 Orion.

Оборонное ведомство Китая подтвердило, что патрульный военный самолет США 25 мая проводил разведывательную деятельность к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга.

"Китайская военная авиация согласно правилам провела в отношении этого самолёта проверку "свой-чужой", операция была проведена профессионально и безопасно", — говорится в сообщении минобороны.

Министерство обороны Китая отмечает, что в последнее время американские военные направили несколько судов и самолётов в район Южно-Китайского моря, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.