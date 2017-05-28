Китай призвал США прекратить провокации в районе Южно-Китайского моря

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Министерство обороны Китая в очередной раз призвало ВВС и ВМС США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря, которая несёт угрозу суверенитету и безопасности КНР, говорится в опубликованном в субботу заявлении ведомства.
Ранее американские СМИ сообщили, что два китайских многофункциональных истребителя-бомбардировщика J-10 25 мая в 240 километрах к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга приблизились на расстояние около 30 метров к патрульному самолёту ВВС США P-3 Orion.
"Китайская военная авиация согласно правилам провела в отношении этого самолёта проверку "свой-чужой", операция была проведена профессионально и безопасно", — говорится в сообщении минобороны.
Министерство обороны Китая отмечает, что в последнее время американские военные направили несколько судов и самолётов в район Южно-Китайского моря, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.