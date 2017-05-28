Макрон назвал рукопожатие Трампа "моментом истины"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал крепкое рукопожатие с американским лидером Дональдом Трампом, которое произошло во время их первой встречи перед саммитом НАТО в Брюсселе, "моментом истины", означающим, что стороны не пойдут на уступки.

"Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины", — сказал Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche . "Нужно было показать, что мы не сделаем мелких, даже символических, уступок, но нам также не следует привлекать слишком большое внимание СМИ", — добавил президент.

Как пишет издание, крепкое рукопожатие лидеров должно было означать намерение французского президента "вписаться в логику равенства партнеров", а также направить миру сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать. "Дональд Трамп, турецкий президент или российский президент исходят из логики силы, и это меня не волнует. Я верю не в дипломатию публичной брани, а в двусторонний диалог, я ничего не пропущу, именно так можно заставить уважать друг друга", — пояснил Макрон.

Ранее чрезвычайно крепкое рукопожатие президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона на их первой встрече перед саммитом НАТО в Брюсселе привлекло внимание американских журналистов, следивших за событием.