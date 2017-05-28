British Airways планирует работать в Лондоне по расписанию в воскресенье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Авиакомпания British Airways заявила, что постарается в воскресенье работать по расписанию с рейсами из лондонского аэропорта "Гатвик" и с большинством рейсов в крупнейшей лондонской гавани "Хитроу". Последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены.

"На данном этапе мы намерены с графиком полетов, приближенным к нормальному, с рейсами из "Гатвика" и с большинством наших рейсов в "Хитроу", — говорится в сообщении компании, размещенном на ее сайте.

В BA пояснили, что за ночь постараются переместить ряд самолетов и экипажей в Лондон, однако это в свою очередь может привести к другим нарушениям в расписании.

При этом компания предупредила пассажиров, что им необходимо заранее убедиться, что их рейс не отменен и не перенесен, прежде чем приезжать в аэропорт.

British Airways добавила, что пассажиры рейсов в и из "Гатвика" или "Хитроу" при желании могут перенести свой полет на любую другую дату вплоть до 10 июня, даже если их рейс будет осуществляться по расписанию. Пассажиры, которые должны были лететь 27 мая, но не смогли этого сделать из-за сбоя, смогут сдать свои билеты или обменять на другие рейсы до ноября.

В субботу сотни пассажиров британской авиакомпании British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу" из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, были задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. Авиакомпания не обнаружила доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой.