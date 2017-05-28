Международный аэропорт "Ньюарк Либерти" восстановил работу

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Подозрительный предмет, обнаруженный в терминале международного аэропорта "Ньюарк Либерти", был проверен, и аэропорт уже возобновил нормальную работу.

Администрация аэропорта оговорилась в своем Twitter, что пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками.

Ранее местная полиция сообщила, что в аэропорту "Ньюарк Либерти" в американском штате Нью-Джерси близ Нью-Йорка прошла эвакуация после обнаружения подозрительного предмета — скороварки. На место вызвали команду саперов.

"Ньюарк Либерти" — гражданский аэропорт в 24 километрах к юго-западу от Нью-Йорка. Это один из самых загруженных аэропортов США и один из крупнейших по объему международных перевозок.