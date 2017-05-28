В Балтии не планируют создавать канал на русском языке, заявили в Латвии

РИГА, 28 мая – РИА Новости. Вопрос о создании единого общественного телеканала на русском языке в странах Балтии уже длительное время не находится в повестке дня министерства культуры Латвии, рассказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom руководитель отдела медиаполитики министерства культуры Роберт Путнис.

"У нас перед глазами пример Эстонии, где они создали подобный канал на русском языке ETV+, но он не дал ожидаемых результатов. Поэтому мы не совсем понимаем, есть ли смысл и нам пытаться работать с русскоязычными таким же образом, посредством такого канала. Очень много мнений на этот счет, и все они отличаются друг от друга", — сказал Путнис.

По его словам, разговоры о создании канала были в 2014 году, но затем они стихли.

"В феврале сменился состав Совета по электронным СМИ (NEPLP). Могу сказать одно — с начала 2014 года вопрос о создании телеканала на русском не поднимается. По этому вопросу никаких предложений больше не поступает", — сказал Путнис.

В 2014 году министры культуры стран Балтии обсуждали идею создания единого общественного телеканала на русском языке для борьбы с "российской пропагандой". В Эстонии был создан телеканал ETV+, в Латвии же идея не получила должного одобрения.