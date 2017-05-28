Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" объявила о роспуске

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа", участники которой обвиняются в нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, объявила о своем роспуске, передает агентство Рейтер.

По данным американской прокуратуры, "Ансар аш-Шариа" готовила теракты против США. Один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла обвиняется в США в организации нападения на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года, в результате которого погибли четверо американцев, включая посла США в Ливии.

"Ансар аш-Шариа" значилась террористической организацией в списках США и на территории Ливии, была внесена в список террористических организаций Совбезом ООН.