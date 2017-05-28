В США продали личный самолет Элвиса Пресли за 430 тысяч долларов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Личный самолет, который принадлежал "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли, ушел с молотка в Калифорнии за 430 тысяч долларов, при этом предварительная его оценка составляла от 2 до 3,5 миллиона долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Организаторы торгов ранее заявляли о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.
Имя покупателя аукционным домом GWS Auctions не разглашается.
Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных исполнителей в мире.