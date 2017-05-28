Радикалы "промыли мозги" исполнителю теракта в Манчестере, сообщил источник

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди стал приверженцем радикальных идей в самом городе, заявил в интервью телеканалу Sky News друг детства Абеди рэпер под псевдонимом Geko.

"В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги. Мне это не нравится, потому что он был в Ливии, а сейчас оказывается, что он совершил теракт в Манчестере", — сказал Geko.

По словам рэпера, Абеди серьезно увлекся религией несколько лет назад, но "по-настоящему религиозным" так и не стал. "Это случилось неожиданно, это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, о чем он думал", — сказал Geko и добавил, что раньше Абеди был добрым и веселым молодым человеком.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

Ранее газета Times сообщила, что родители совершившего теракт в Манчестере Салмана Абеди увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения. По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, за несколько дней до теракта Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.