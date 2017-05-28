В Британии опубликовали фото, сделанное террористом из Манчестера до взрыва

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полиция Великобритании распространила фотографии манчестерского террориста Салмана Абеди, сделанные за несколько часов до того, как он совершил подрыв, пишет местная газета Manchester Evening News.

Правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.