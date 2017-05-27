В British Airways назвали причину крупного компьютерного сбоя в компании

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Неполадки с компьютерной системой, приведшие к отмене всех вылетов авиакомпании British Airways из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, вызваны перебоями в электроснабжении, сообщил генеральный директор авиакомпании Алекс Круз.

В субботу компания отменила все вылеты из Хитроу и Гатвик сначала до 18.00 по местному времени (20.00 мск), а затем и до конца дня. Сообщалось, что в Хитроу застряли сотни пассажиров. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, были задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира.

"Сегодня у нас произошел крупный сбой компьютерных систем, который серьезно дезорганизовал наши операции по всему миру. Команды наших техников безустанно работают над тем, чтобы исправить проблемы. Мы полагаем, что главной причиной стала проблема с подачей электроэнергии, и у нас нет никаких свидетельств, указывающих на хакерскую атаку", — сказал Круз в ходе видеообращения, распространенного в микроблоге авиакомпании в Twitter.

​Он извинился перед клиентами компании за причиненные неудобства и поблагодарил их за проявленное терпение.