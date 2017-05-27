В Мадриде проходит "Марш за достоинство" против политики правящей партии

МАДРИД, 27 мая — РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы Мадрида в субботу вечером, чтобы принять участие в "Марше достоинства" и потребовать от правящей в стране Народной партии (НП) отменить ряд принятых законов и обеспечить достойные условия жизни гражданам.

Традиционный ежегодный "Марш за достоинство" проходил под лозунгом "Хлеб, работа, крыша над головой и равенство".

Участники акции выступали с самыми разными лозунгами — "Да здравствует борьба рабочего класса!", "Пожарным по тушению лесных пожаров, права трудящихся!", "Не потерпим больше ни одного выселения!", "Достойные пенсии!", "Нет закону кляпа!" (закон об общественной безопасности, принятый в 2015 году, по мнению оппозиции, существенно ограничивает гражданские права).

​Основные требования митингующих — повышение занятости, достойные условия труда, борьба с коррупцией, с насилием в семьях, прекращение выселений из домов неплательщиков по ипотекам, улучшение качества образования и здравоохранения.

Чтобы принять участие в марше в испанскую столицы прибыли жители многих регионов страны. Несколько колонн объединились на площади Нептуна — одной из центральных площадей города, оттуда они направились на Площадь Испании. В митинге приняли участие общественные движения, профсоюзы, а также левые политические партии Podemos и "Объединенные левые".

​"Мы не только хотим выразить возмущение, но и сказать, что существует альтернатива. Мы можем ее создать, если будем вместе работать над общим проектом, в который включатся самые разные люди, чтобы бороться с преступной политикой НП (Народная партия, правящая партия в Испании, возглавляемая премьером Мариано Рахоем – ред.)", — заявил лидер "Объединенных левых" Альберто Гарсон.

Организаторы митинга уверяют, что в нем приняли участие 200 тысяч человек, власти Мадрида называют совершенно другую цифру — шесть тысяч.

Впервые "Марш достоинства" состоялся в 2014 году, с тех пор он проходит ежегодно.