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В мире

Влиятельные международные НПО раскритиковали решения саммита G7

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (57)
22:2127.05.2017
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© REUTERS / Philippe WojazerПодготовка к саммиту G7 в ИталииПодготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Philippe Wojazer

РИМ, 26 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители влиятельных международных неправительственных организаций "Врачи без границ" (MSF) и Greenpeace подвергли критике решения завершившегося в субботу саммита G7 в сицилийском городе Таормина.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине
© REUTERS / Jonathan Ernst
В Италии завершился саммит G7

"Лидеры G7 упустили важную возможность исправить провальную политику правительств и дать гуманный ответ на глобальный кризис принудительной миграции", — заявил РИА Новости генеральный директор итальянского отделения MSF Габриэле Эминенте.

"Последствия этой политики для людей, которым мы оказываем помощь, мы собственными глазами видим во всем мире: в Средиземноморье, превратившемся в огромное кладбище, в ужасных условиях центров заключения в Ливии, в драматической необходимости гуманитарной помощи для сирийских беженцев. Провал саммита G7 в Таормине может привести лишь к еще большим страданиям, увеличению числа погибших в море, упрочению ужасных условий принятия мигрантов и беженцев. Все это происходит на глазах всего мира в полном презрении к правам человека и базовым гуманитарным принципам", — отметил Эминенте.

Акция протеста против саммита Большой семерки (G7) в Таормине, Италия. 27 мая 2017
© REUTERS / Alessandro Bianchi
В Таормине на акции протеста против G7 полиция применила слезоточивый газ
"Европа, Канада и Япония сегодня заняли ясную позицию, продемонстрировав снова, насколько президент Дональд Трамп далек от остального мира в том, что касается проблемы изменений климата. Результаты саммита G7 подтверждают, что энергетический переход неостановим, но теперь лидеры должны сохранить свою решимость и добиться, чтобы будущая встреча G20 продемонстрировала большие амбиции с точки зрения политики в области климата", — говорится в заявлении исполнительного директора Greenpeace Дженнифер Морган, поступившем в РИА Новости.

В субботу лидеры стран G7 приняли в Таормине итоговую декларацию, в которой, в частности, речь идет о решении миграционной проблемы и противодействии изменениям климата на планете. Участники саммита пришли к идее о необходимости помогать мигрантам "как можно ближе к их дому", но в то же время подтвердили права государств обеспечить контроль над своими границами и устанавливать лимиты для приема беженцев.

Андрей Климов. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Андрея Климова
Сенатор призвал не придавать значения "ритуальным" резолюциям G7
Что касается проблемы изменений климата, то в ходе заключительной пресс-конференции премьер-министр Италии Паоло Джентилони был вынужден признать, что позиции США и остальных членов "Большой семерки" по данному вопросу серьезно разошлись. Президент США Трамп фактически взял отсрочку для принятия решения по данной проблеме, тогда как руководители остальных стран группы подтвердили все свои обязательства в соответствии с Парижским договором.

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