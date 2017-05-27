Влиятельные международные НПО раскритиковали решения саммита G7

РИМ, 26 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители влиятельных международных неправительственных организаций "Врачи без границ" (MSF) и Greenpeace подвергли критике решения завершившегося в субботу саммита G7 в сицилийском городе Таормина.
"Лидеры G7 упустили важную возможность исправить провальную политику правительств и дать гуманный ответ на глобальный кризис принудительной миграции", — заявил РИА Новости генеральный директор итальянского отделения MSF Габриэле Эминенте.
"Последствия этой политики для людей, которым мы оказываем помощь, мы собственными глазами видим во всем мире: в Средиземноморье, превратившемся в огромное кладбище, в ужасных условиях центров заключения в Ливии, в драматической необходимости гуманитарной помощи для сирийских беженцев. Провал саммита G7 в Таормине может привести лишь к еще большим страданиям, увеличению числа погибших в море, упрочению ужасных условий принятия мигрантов и беженцев. Все это происходит на глазах всего мира в полном презрении к правам человека и базовым гуманитарным принципам", — отметил Эминенте.
В субботу лидеры стран G7 приняли в Таормине итоговую декларацию, в которой, в частности, речь идет о решении миграционной проблемы и противодействии изменениям климата на планете. Участники саммита пришли к идее о необходимости помогать мигрантам "как можно ближе к их дому", но в то же время подтвердили права государств обеспечить контроль над своими границами и устанавливать лимиты для приема беженцев.