В австрийском ущелье оползень заблокировал семнадцать человек

ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Оползень, сошедший в субботу днем в ущелье Лихтенштейн (Liechtensteinklamm) в земле Зальцбург в Австрии, заблокировал 17 человек и собаку, еще четыре человека при этом незначительно пострадали, сообщает агентство APA со ссылкой на местную полицию.

При этом агентство со ссылкой на горноспасательные службы отмечает, что все пострадавшие смогли самостоятельно добраться до медиков. Заблокированных туристов вывели по веревочным перилам. Всех людей из этого привлекательного для прогулок места эвакуировали, отмечает издание.

Красный крест направил пять расчетов в рамках спасательной операции на месте. Специалисты — спасательные команды и полиция — работали на месте происшествия, добавляется в публикации.