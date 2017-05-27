Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 122

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке, вызванных проливными дождями, выросло до 122, еще 97 человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Франс Пресс в субботу.

Ранее сообщалось о 113 погибших и 100 пропавших без вести.

Официальный представитель правительства Раджита Сенаратне отмечал, что большинство погибших стали жертвами оползней. По его словам, около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Проливные дожди на острове продолжаются второй день.