В Эстонии начались международные штабные учения Saber Knight

ТАЛЛИН, 27 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Международные штабные учения Saber Knight, в которых принимают участие более 700 военнослужащих, в субботу начались в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны страны.

Учения Saber Knight начались в субботу в военном городке Выру на востоке страны, недалеко от границы с Россией. Маневры завершатся 4 июня. Почти сто военнослужащих штаба второй пехотной бригады Сил обороны будут взаимодействовать со штабами Латвии, Литвы и Дании. Кроме военнослужащих из стран Балтии и Дании, в маневрах участвуют военнослужащие из США и Словакии. Всего в учениях задействовано более 700 человек.

По словам командира второй бригады полковника Ээро Ребо, Saber Knight являются частью учебного цикла Датской дивизии, в ходе которого отрабатывается планирование и проведение военных операций в государствах Балтии. "Целью учений является отработка взаимодействия штабов для проведения совместных операций", — сказал полковник Ребо.

Учения Saber Knight являются одним из этапов подготовки к начинающимся в июне масштабным учениям Saber Strike, целью которых является отработка взаимодействия сухопутных и военно-воздушных сил по приему союзных войск.