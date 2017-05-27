British Airways продлила до конца дня отмену полетов из Хитроу и Гатвика

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Авиакомпания British Airways продлила в субботу до конца дня отмену вылетов из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за неполадок с компьютерной системой, передает телерадиокомпания Би-би-си.

Ранее сообщалось об отмене полетов из Хитроу и Гатвика до 18.00 по местному времени (20.00 мск).

В субботу сотни пассажиров британской авиакомпании British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. Авиакомпания не обнаружила доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой.