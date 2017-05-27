Египет назвал удары по боевикам в Ливии законным правом на самооборону

Истребитель ВВС Египта во время посадки на авиабазу. Архивное фото

Истребитель ВВС Египта во время посадки на авиабазу. Архивное фото

КАИР, 27 мая — РИА Новости. Удары египетских ВВС по базам террористов в Ливии являются законным правом Египта на самооборону, заявил в субботу глава МИД АРЕ Самех Шукри в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам руководителя египетского внешнеполитического ведомства, Каир "располагает всей информацией и доказательствами о подготовке радикалов, причастных к терактам в Египте, в тренировочных лагерях, по которым были нанесены авиаудары".

"Удары египетской авиации по базам террористов в Ливии были нанесены в рамках законного права Египта на самооборону", — сказал египетский министр.

Самолеты египетских военно-воздушных сил в субботу и пятницу в координации с ВВС Ливии нанесли удары по целям террористов на ливийской территории в районе города Дерна.

Согласно коммюнике военных, за время налетов, которые были проведены в ночное и дневное время суток, "были поражены все ранее намеченные цели: места скопления боевиков и их тренировочные лагеря".

Как сообщается в заявлении армии, удары по объектам террористов на востоке Ливии были нанесены по группировкам, в отношении которых подтвердилась их причастность к атаке на автобус с мирными гражданами в центральной части Египта.

Неизвестные в пятницу, 26 мая обстреляли автобус с христианами-коптами в районе монастыря в египетской провинции Эль-Минья. По разным данным, погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.