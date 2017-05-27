Сенатор призвал не придавать значения "ритуальным" резолюциям G7

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. G7 движется в последнее время в сторону маргинальной организации, придавать значения его "ритуальным" резолюциям не стоит, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Саммит стран "Большой семерки" (G7), прошедший на Сицилии, принял итоговую декларацию, в которой говорится о намерении усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется.

"Практического толка от этого клуба мало, есть гораздо более конструктивный формат — G20. А G7 очень маргинализировался в последнее время, и придавать значение его ритуальным резолюциям не стоит", — сказал Климов РИА Новости.

Он напомнил, что подобные резолюции принимаются практически на каждом саммите G7, однако "до дела в их реализации никогда не доходит".

По мнению зампреда комитета, на итоговую резолюцию повлияло и присутствие президента США Дональда Трампа на саммите в Сицилии.

"Возможно, такие моменты в резолюции — попытка подстроиться под Вашингтон", — сказал сенатор.