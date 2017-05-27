Итоги саммита на Сицилии: страны G7 готовы усилить санкции против России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется. Об этом говорится в итоговой декларации саммита "Большой семерки", который завершился в итальянском городе Таормина на Сицилии. В документе также отражена позиция участников по таким вопросам, как повышение глобального экономического роста, ситуация в Сирии, борьба с терроризмом и кибератаками.

Антироссийские санкции

В декларации отмечается, что страны "Семерки" могут отменить санкции, когда "Россия выполнит свои обязательства". "Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется", — подчеркивают участники саммита.

При этом в декларации прописано, что, несмотря на разногласия, G7 хочет взаимодействовать с Москвой для решения региональных кризисов, "когда это в наших интересах".

Накануне председатель Евросовета Дональд Туск обещал призвать лидеров стран G7 продолжить санкционную политику против России.

"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику", — сказал Туск журналистам.

В итоговых документах саммита "Большой Семерки" в прошлом году говорилось, что длительность санкций "напрямую зависит от выполнения Россией минских соглашений и уважения суверенитета Украины". Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Экономический рост

Своим главным приоритетом страны G7 назвали повышение глобального экономического роста для обеспечения более высокого уровня жизни и создания качественных рабочих мест.

"С этой целью мы подтверждаем нашу приверженность к использованию всех… инструментов — валютных, фискальных и структурных — чтобы индивидуально и коллективно достичь сильного, устойчивого, сбалансированного … роста", — говорится в декларации.

Кроме того, страны "Большой семерки" согласились "оставить свои рынки открытыми" и "противодействовать протекционизму".

© Фото : Нино Уккино Монумент, посвященного саммиту G7 скульптора Нино Уккино © Фото : Нино Уккино Монумент, посвященного саммиту G7 скульптора Нино Уккино

Борьба с терроризмом

Еще одной темой итоговой декларации стала борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). G7 призвала государства ближневосточного региона играть большую роль в уничтожении ИГ и других террористических групп в Ираке, Сирии, Йемене и других странах.

"Мы достигли значительного прогресса в сокращении присутствия ИГ в Сирии и Ираке и сокращении ее влияния. Мы привержены продолжать эти усилия для полного освобождения захваченных территорий от ИГ, в особенности в Мосуле и в Ракке, в попытке полного уничтожения ИГ и прекращения насилия, массового нарушения прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении.

Кроме того, "Большая семерка" призвала наказывать тех, кто совершает преступления во имя ИГ, включая использование химического оружия.

"Мы подтверждаем нашу глубокую озабоченность в отношении использования химического оружия в Сирии и подтверждаем наше осуждение использования химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было, под любыми предлогами. Те отдельные личности, организации, группы или правительства, кто ответственен за такое использование, должны быть призваны к ответу", — сказано в декларации.

Ситуация в Сирии

Участники саммита призвали Россию и Иран оказать влияние на Дамаск для прекращения огня и рассчитывают, что решения переговоров в Астане о зонах деэскалации приведут к реальному сокращению насилия в Сирии.

В то же время, в итоговой декларации лидеры увязали готовность работы над урегулированием в Сирии с использованием Россией своего влияния на Дамаск.

"Если Россия готова использовать свое влияние в позитивном ключе, тогда мы готовы работать с ней над разрешением конфликта в Сирии, продвигая политическое заявление. Мы готовы внести вклад в восстановление (страны), когда будет достигнут устойчивый и вызывающий доверие политический переход", — подчеркивается в документе.

Другие вопросы

Страны "Большой семерки" призвали КНДР соблюдать резолюции СБ ООН и полностью прекратить свою ядерную программу, говорится в итоговой декларации саммита. Кроме того, они выразили готовность сотрудничать, чтобы противодействовать кибератакам и снизить их влияние на инфраструктуру

Вместе с тем, участникам саммита не удалось достичь полного единодушия по пересмотру Парижского соглашения по изменению климата, так как к консенсусу не присоединились Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет решение по этому вопросу на следующей неделе.

Остальные участники клуба, а также президенты Евросовета и Еврокомиссии подтвердили обязательства в скором времени реализовать Парижское соглашение.