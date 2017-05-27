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Итоги саммита на Сицилии: страны G7 готовы усилить санкции против России

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (53)
18:2727.05.2017
(обновлено: 18:29 27.05.2017)
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© AP Photo / Andrew MedichiniПодготовка к саммиту G7 в Италии. Архивное фотоПодготовка к саммиту G7 в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется. Об этом говорится в итоговой декларации саммита "Большой семерки", который завершился в итальянском городе Таормина на Сицилии. В документе также отражена позиция участников по таким вопросам, как повышение глобального экономического роста, ситуация в Сирии, борьба с терроризмом и кибератаками.

Антироссийские санкции

Депутат Госдумы Алексей Чепа. Архивное фото
© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"
Депутат ГД назвал непродуктивным заявление G7 по санкциям против России
В декларации отмечается, что страны "Семерки" могут отменить санкции, когда "Россия выполнит свои обязательства". "Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется", — подчеркивают участники саммита.

При этом в декларации прописано, что, несмотря на разногласия, G7 хочет взаимодействовать с Москвой для решения региональных кризисов, "когда это в наших интересах".

Накануне председатель Евросовета Дональд Туск обещал призвать лидеров стран G7 продолжить санкционную политику против России.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Италии. 26 мая 2017
© AP Photo / Gregorio Borgia
В Белом доме допустили ужесточение санкций против России
"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику", — сказал Туск журналистам.

В итоговых документах саммита "Большой Семерки" в прошлом году говорилось, что длительность санкций "напрямую зависит от выполнения Россией минских соглашений и уважения суверенитета Украины". Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Экономический рост

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© AFP 2017 / Miguel Medina
Страны G7 готовы использовать все меры для достижения экономического роста
Своим главным приоритетом страны G7 назвали повышение глобального экономического роста для обеспечения более высокого уровня жизни и создания качественных рабочих мест.

"С этой целью мы подтверждаем нашу приверженность к использованию всех… инструментов — валютных, фискальных и структурных — чтобы индивидуально и коллективно достичь сильного, устойчивого, сбалансированного … роста", — говорится в декларации.

Кроме того, страны "Большой семерки" согласились "оставить свои рынки открытыми" и "противодействовать протекционизму".

© Фото : Нино УккиноМонумент, посвященного саммиту G7 скульптора Нино Уккино
© Фото : Нино Уккино
Монумент, посвященного саммиту G7 скульптора Нино Уккино

Борьба с терроризмом

Еще одной темой итоговой декларации стала борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). G7 призвала государства ближневосточного региона играть большую роль в уничтожении ИГ и других террористических групп в Ираке, Сирии, Йемене и других странах.

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Philippe Wojazer
G7 призвала страны Ближнего Востока играть большую роль в уничтожении ИГ*
"Мы достигли значительного прогресса в сокращении присутствия ИГ в Сирии и Ираке и сокращении ее влияния. Мы привержены продолжать эти усилия для полного освобождения захваченных территорий от ИГ, в особенности в Мосуле и в Ракке, в попытке полного уничтожения ИГ и прекращения насилия, массового нарушения прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении.

Кроме того, "Большая семерка" призвала наказывать тех, кто совершает преступления во имя ИГ, включая использование химического оружия.

"Мы подтверждаем нашу глубокую озабоченность в отношении использования химического оружия в Сирии и подтверждаем наше осуждение использования химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было, под любыми предлогами. Те отдельные личности, организации, группы или правительства, кто ответственен за такое использование, должны быть призваны к ответу", — сказано в декларации.

Ситуация в Сирии

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Stephane De Sakutin
G7 хочет сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов
Участники саммита призвали Россию и Иран оказать влияние на Дамаск для прекращения огня и рассчитывают, что решения переговоров в Астане о зонах деэскалации приведут к реальному сокращению насилия в Сирии.

В то же время, в итоговой декларации лидеры увязали готовность работы над урегулированием в Сирии с использованием Россией своего влияния на Дамаск.

"Если Россия готова использовать свое влияние в позитивном ключе, тогда мы готовы работать с ней над разрешением конфликта в Сирии, продвигая политическое заявление. Мы готовы внести вклад в восстановление (страны), когда будет достигнут устойчивый и вызывающий доверие политический переход", — подчеркивается в документе.

Другие вопросы

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Италии. 26 мая 2017
© AP Photo / Gregorio Borgia
Трамп примет решение по климатическому соглашению на следующей неделе
Страны "Большой семерки" призвали КНДР соблюдать резолюции СБ ООН и полностью прекратить свою ядерную программу, говорится в итоговой декларации саммита. Кроме того, они выразили готовность сотрудничать, чтобы противодействовать кибератакам и снизить их влияние на инфраструктуру

Вместе с тем, участникам саммита не удалось достичь полного единодушия по пересмотру Парижского соглашения по изменению климата, так как к консенсусу не присоединились Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет решение по этому вопросу на следующей неделе.

Остальные участники клуба, а также президенты Евросовета и Еврокомиссии подтвердили обязательства в скором времени реализовать Парижское соглашение.

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