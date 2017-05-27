Итоги саммита на Сицилии: страны G7 готовы усилить санкции против России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется. Об этом говорится в итоговой декларации саммита "Большой семерки", который завершился в итальянском городе Таормина на Сицилии. В документе также отражена позиция участников по таким вопросам, как повышение глобального экономического роста, ситуация в Сирии, борьба с терроризмом и кибератаками.
Антироссийские санкции
При этом в декларации прописано, что, несмотря на разногласия, G7 хочет взаимодействовать с Москвой для решения региональных кризисов, "когда это в наших интересах".
Накануне председатель Евросовета Дональд Туск обещал призвать лидеров стран G7 продолжить санкционную политику против России.
В итоговых документах саммита "Большой Семерки" в прошлом году говорилось, что длительность санкций "напрямую зависит от выполнения Россией минских соглашений и уважения суверенитета Украины". Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Экономический рост
"С этой целью мы подтверждаем нашу приверженность к использованию всех… инструментов — валютных, фискальных и структурных — чтобы индивидуально и коллективно достичь сильного, устойчивого, сбалансированного … роста", — говорится в декларации.
Кроме того, страны "Большой семерки" согласились "оставить свои рынки открытыми" и "противодействовать протекционизму".
Борьба с терроризмом
Еще одной темой итоговой декларации стала борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). G7 призвала государства ближневосточного региона играть большую роль в уничтожении ИГ и других террористических групп в Ираке, Сирии, Йемене и других странах.
Кроме того, "Большая семерка" призвала наказывать тех, кто совершает преступления во имя ИГ, включая использование химического оружия.
"Мы подтверждаем нашу глубокую озабоченность в отношении использования химического оружия в Сирии и подтверждаем наше осуждение использования химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было, под любыми предлогами. Те отдельные личности, организации, группы или правительства, кто ответственен за такое использование, должны быть призваны к ответу", — сказано в декларации.
Ситуация в Сирии
В то же время, в итоговой декларации лидеры увязали готовность работы над урегулированием в Сирии с использованием Россией своего влияния на Дамаск.
"Если Россия готова использовать свое влияние в позитивном ключе, тогда мы готовы работать с ней над разрешением конфликта в Сирии, продвигая политическое заявление. Мы готовы внести вклад в восстановление (страны), когда будет достигнут устойчивый и вызывающий доверие политический переход", — подчеркивается в документе.
Другие вопросы
Вместе с тем, участникам саммита не удалось достичь полного единодушия по пересмотру Парижского соглашения по изменению климата, так как к консенсусу не присоединились Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет решение по этому вопросу на следующей неделе.
Остальные участники клуба, а также президенты Евросовета и Еврокомиссии подтвердили обязательства в скором времени реализовать Парижское соглашение.
Trump's views on climate are 'evolving,' aide says, amid pressure from Europeans — TAORMINA, Italy — President T… pic.twitter.com/sgfoyBhksc— TUTUZ (@tutuz_news) 27 мая 2017 г.