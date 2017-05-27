В Индии три человека заразились вирусом Зика

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В индийском штате Гуджарат зафиксировано три случая заражения вирусом Зика, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в частности, один из трех случаев заражения был подтвержден "с помощью специального теста ОТ-ПЦР".

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением.

© Фото : University of Southampton Карта будущих заражений беременных женщин вирусом Зика в Южной и Центральной Америке © Фото : University of Southampton Карта будущих заражений беременных женщин вирусом Зика в Южной и Центральной Америке

Вирус, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.