Советник Трампа: мир должен противостоять Ирану на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Мировое сообщество должно предпринять "скоординированные усилия" по противостоянию действиям Ирана на Ближнем Востоке, заявил в субботу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Я думаю, очевидно, что Иран способствует распространению вооружений по всему региону. Все это является очень хорошей причиной для скоординированных усилий (мирового сообщества — ред.) по противостоянию деструктивному и дестабилизирующему поведению Ирана", — сказал он журналистам на брифинге в итальянском городе Таормина, который в Вашингтоне транслировался по телефонной связи.

Советник американского лидера назвал Иран "одним из крупнейших спонсоров терроризма в мире" и обвинил его практически во всех проблемах на Ближнем Востоке.

"Иран поддерживает "Хезболлу" в Ливане, оказывает финансовую поддержку ХАМАС, способствует межэтническим войнам по всему региону, поддерживает режим (президента Сирии Башара) Асада, в том числе в использовании химического оружия против мирных граждан, а также поддерживает "Талибан" в Афганистане", — заявил Макмастер.

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.