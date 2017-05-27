Британские истребители, сопровождавшие российские Ту-160, вернулись на базу

ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Истребители британских ВВС, которые вылетели по тревоге к границе, вернулись на базу в Шотландии, сообщило Минобороны Великобритании.

Как сообщили британские СМИ, два истребителя "Тайфун" в субботу были подняты с базы ВВС в Шотландии, якобы в качестве реакции на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства.

Агентство Рейтер со ссылкой на британское министерство обороны передает, что самолеты подняли в воздух "из-за вторжения российских самолетов" в воздушное пространство Великобритании. "Сейчас оба самолета вернулись на военно-воздушную базу в Лоссимуте", — приводит агентство слова из заявления министерства.

Британские истребители регулярно вылетают к границам страны, а также на нейтральные территории с целью сопровождения самолетов российских ВКС. Так, в феврале английские самолеты сопровождали полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.