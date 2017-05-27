Макрон заявил, что намерен вести "требовательный" диалог с Россией

ТАОРМИНА, 27 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вести "требовательный диалог" с Россией в украинском вопросе, но считает, что необходимо также говорить с Москвой для поиска долгосрочного решения сирийского кризиса.

"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — сказал он, говоря о предстоящей 29 мая в Париже встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, вопрос санкций в отношении РФ и ответных санкций связан с выполнением минских соглашений всеми сторонами.

"Я подтверждаю этот принцип и поддерживаю его. В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных сюжетов, которые нельзя урегулировать без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос", — сказал он.

Макрон добавил, что хотел бы в самое ближайшее время созвать "нормандский формат" для обсуждения украинского вопроса.