СМИ: женщинам в освобожденной от ИГ* части Мосула запретили носить никаб

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иракская полиция запретила женщинам в районах Мосула, освобожденных от группировки ИГ (запрещена в РФ), носить никаб — почти полностью закрывающий лицо платок, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Восточная половина Мосула и большая часть западной находятся под контролем правительственных сил, которые при поддержке коалиции во главе с США ведут операцию с октября 2016 года.

"Запрещается носить никаб на рынках и в округах в связи с тем, что ячейки ИГ* получили указания атаковать мирных жителей, одевшись в никаб и женскую одежду", — передал источник заявление главы местной полиции Ватика аль-Хамдани.

Отмечается, что шеф полиции также ввел комендантский час 18.00 для езды на мотоцикле и призвал жителей сотрудничать с правоохранительными органами. Продавцам сим-карт для мобильных телефонов полиция рекомендовала спрашивать со всех покупателей их персональные данные.

Ранее в субботу командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла заявил о начале штурма последних подконтрольных террористам районов в западном Мосуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.