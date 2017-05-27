Страны G7 готовы усилить санкции против России

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется, говорится в итоговой декларации саммита.

"Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется", — говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.