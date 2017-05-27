В Италии задержали около 50 активистов, выступающих против саммита G7

РИМ, 27 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Около 50 активистов, планировавших в субботу принять участие в манифестации под лозунгом "No G7" близ города Таормина, где сейчас проходит саммит "большой семерки", задержаны итальянской полицией в южной области Калабрия, сообщают агентство Ansa.

По данным агентства, группа из Неаполя собиралась на пароме добраться из калабрийского города Вилла-Сан-Джованни на Сицилию, чтобы затем присоединиться к манифестантам, которые в 15.00 (16.00 мск) намерены провести акцию протеста против саммита G7 в городе Джардини-Наксос близ Таормины.

Однако около 7 часов утра (08.00 мск) на подъезде к порту активистов остановили сотрудники государственной полиции и подвергли их тщательному досмотру. Правоохранители не обнаружили у них ничего, что могло бы представлять опасность, однако в ходе проверки выяснилось, что некоторые из активистов ранее задерживались за участие в манифестациях, приведших к беспорядкам. В результате у неаполитанцев изъяли документы и не разрешили им воспользоваться паромом, идущим на Сицилию.

Тем не менее, по информации местных СМИ, еще одна группа противников саммита G7 из Неаполя в субботу утром прибыла прямым паромом в сицилийский город Катания, откуда на автобусах они намерены отправиться в Джардини-Наксос. После полицейской проверки они прошли небольшой колонной по улицам города, распевая: "Мы идем в Таормину". Ранее сообщалось, что эту группу напутствовал лично мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис, и что молодежь сопровождают два члена неаполитанского городского совета.