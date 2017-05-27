В Малайзии задержали шесть человек по подозрению в связях с ИГ*

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Власти Малайзии задержали шесть человек по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство"*, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Шестеро подозреваемых были задержаны в ходе полицейских рейдов в четырех штатах со вторника по пятницу, сообщил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар.

Абу Бакар отметил, что один из задержанных был проинструктирован доставить в южный Таиланд огнестрельное оружие. Еще двое задержанных – учитель религиозной школы и бизнесмен — подозреваются в том, что оказывали поддержку боевикам в Сирии.

Среди задержанных был также военный в отставке, которого подозревают в передаче около 20 тысяч малайзийских ринггитов (примерно пять тысяч долларов) боевикам в Сирии, а также два человека, предположительно оказывающих содействие ИГ*.

По словам Абу Бакара, задержанные останутся под арестом для дальнейшего расследования.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России