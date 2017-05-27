В Турции в ДТП с автобусом погибли восемь человек

АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Восемь граждан Турции погибли и 32 получили ранения в крупной аварии с автобусом в провинции Анкара, сообщила администрации провинции.

По данным властей, ЧП произошло в 6 утра в субботу.

"Пассажирский автобус, выполнявший рейс Кастамону – Анкара, попал в ДТП из-за того, что водитель уснул за рулем. Восемь пассажиров, граждан Турции, погибли на месте, 32 получили ранения, из них 11 находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые отправлены в больницу, началось расследование.

В пятницу 17 человек пострадали в другом ДТП с автобусом — в провинции Балыкесир на северо-западе Турции.