Иракские военные заявили о штурме последних укрытий ИГ* в Мосуле

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иракские военные заявили в субботу — первый день священного мусульманского месяца Рамадан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ*.
"Отряды объединенных сил приступили к освобождению оставшихся неосвобожденных районов на правом берегу (реки Тигр)", — цитируются на странице командования военных сил Ирака в соцсети Facebook слова командующего операцией Абдель-Амира Яраллу.
По его словам, армия атаковала районы Шифа и республиканской больницы, федеральная полиция — район Занджили, а элитные подразделения антитеррора — район Саха.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России