Британская разведка вычислила 23 тысячи потенциальных террористов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники разведывательных служб Великобритании считают, что в стране проживают 23 тысячи "джихадистских экстремистов", пишет газета Times.

По данным источника в британском правительстве, угрозу могут представлять около трех тысяч человек. Эти люди либо находятся под следствием, либо в отношении них ведется наблюдение в рамках 500 полицейских и разведывательных операций. Еще 20 тысяч человек фигурируют в предыдущих отчетах и представляют "остаточный риск", пишет газета.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Теракт в Манчестере стал вторым в Британии меньше чем за два месяца. 22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд тогда направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Как сообщает газета, террористы Абеди и Масуд определялись как "бывшие предметы интереса", за ними не велось наблюдение.