Основному документу Россия-НАТО исполнилось 20 лет

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ровно 20 лет назад, 27 мая 1997 года, Россия и НАТО заключили Основополагающий акт – документ, в котором стороны обозначили "правила игры", границы дозволенного в отношениях между сторонами. Спустя два десятилетия многие политики и эксперты все чаще склоняются к мнению, что базовые принципы соглашения безнадежно устарели. Как часто бывает в мире политики, хорошей идее не суждено было воплотиться в жизнь.

Ожидания…

Пожалуй, любому знакомому с реалиями 2017 года смешно и грустно одновременно становится уже при чтении первого предложения Основополагающего акта. В нем говорится, что Москва и альянс "будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности". Согласно документу, стороны "не рассматривают друг друга в качестве противников".

Альянс обязуется не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность "проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе". В документе сказано, что РФ и НАТО стремятся к "обмену информацией и консультациям по вопросам стратегии, оборонной политики, военных доктрин России и НАТО, а также бюджетам и программам развития инфраструктуры".

Стороны также договорились о создании Совместного постоянного совета Россия-НАТО (вместо которого в 2002 году был учрежден Совет Россия-НАТО — СРН) — специального консультативного органа. На уровне послов он должен был собираться раз в месяц, на уровне глав МИД и министров обороны. При необходимости встретиться могли и главы государств.

… Реальность

"Конфетно-букетный период" в отношениях России и НАТО продлился недолго. Первый серьезный кризис доверия произошел в 1999 году – силы альянса начали бомбардировки Югославии. РФ настаивала, что для операции в Косово необходима санкция СБ ООН. На несколько месяцев военное сотрудничество между Россией и альянсом было приостановлено.

Затем отношения с НАТО снова пошли в гору. В 2005 году российский МИД оценивал состояние взаимодействия Москвы и альянса так: "Отношения с НАТО развиваются в рамках многовекторного сотрудничества, на котором основана современная российская внешняя политика. Наращиваем партнерские связи с НАТО, так как сегодня все страны-члены этой организации, как и мы, противостоят общим вызовам нового поколения и, прежде всего, международному терроризму". РФ и альянс проводили совместные военные учения и миротворческие операции – сейчас в это верится с трудом.

Впрочем, почти партнерские отношения с Москвой нисколько не мешали НАТО все ближе подступать к российским границам. В 1999 году в альянс были приняты три страны бывшего Варшавского договора – Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 году в НАТО вошли еще семь государств: Болгария, Румыния, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и Словения. В 2008 году было принято решение о вступлении в объединение Хорватии и Албании. Новым членом блока в июне 2017 года станет Черногория.

Увеличение числа членов НАТО воспринимается в Москве довольно болезненно. В РФ неоднократно заявляли о существовании договоренности о нерасширении альянса, которая была достигнута во время переговоров об объединении Германии в 1990 году. В НАТО наличие подобных гарантий отрицают.

Серьезно испортила отношения Москвы и альянса война в Грузии в 2008 году. НАТО, посчитавшая российские военные действия в этой стране несоразмерными, приостановила деятельность Совета Россия-НАТО. Отношения вернулись на круги своя весной 2009 года. Но через два года – снова "падение": на этот раз стороны разошлись по ситуации в Ливии.

Но настоящей "точкой невозврата" для отношений РФ и НАТО стал конфликт на Украине. Альянс в одностороннем порядке заморозил все практическое сотрудничество с Россией, оставив открытым лишь канал взаимодействия по политическим вопросам на посольском уровне. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года члены объединения приняли решение создать силы быстрого реагирование в случае "нападения" РФ на какую-либо страну альянса. Одновременно участники встречи в Ньюпорте договорились усилить сотрудничество с Украиной.

О необходимости сдерживания России продолжили говорить и на саммите в Варшаве в 2016 году. Члены альянса приняли решение разместить четыре многонациональных батальона НАТО непосредственно у российских границ – в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Военнослужащие будут находится там на ротационной основе, что формально не нарушает Основополагающий акт. В российском МИД, тем не менее, считают размещение батальонов именно постоянным военным присутствием, а "то, что использующий ее личный состав формально будет ротироваться, принципиального значения не имеет". РФ в ответ усилила свое присутствие на своих западных рубежах.

Пик конфронтации позади?

Сейчас, в 2017 году, кажется, что пик напряженности в отношениях РФ и НАТО остался позади. Стороны возобновили заседания СРН, правда, только на уровне послов. Антироссийская риторика немного ослабла – все внимание на последнем саммите альянса в Брюсселе было приковано к президенту США Дональду Трампу. Тем не менее, страх перед "российской угрозой" у стран альянса никуда не делся: сам американский лидер поставил ее в один ряд с терроризмом и миграцией. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, участники заседания подтвердили нынешний подход к отношениям с Россией, предполагающий сдерживание и диалог.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на звучащие заявления, реальной трансформации НАТО не происходит, альянс продолжает жить в парадигме блокового противостояния и остается очень идеологизированным. В МИД РФ, в свою очередь, уверены, что "на данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания "холодной войны" кризисе".

В Москве отмечают, что "нарастающие негативные тенденции – не выбор России" и обвиняют в сложившейся ситуации североатлантический блок. "И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Впрочем, позитивный сдвиг в отношениях пока не предвидится – по крайней мере, пока в США, ключевом члене альянса, продолжается внутриполитическая борьба, считает председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. "До тех пор, пока в США не завершилась политическая борьба, которую мы сейчас там наблюдаем, яростная внутренняя борьба за власть, где, в частности, российская тема стала одним из козырей, рассчитывать на какие-либо сдвиги позиционные просто не получится, их не будет", — поделился мнением с РИА Новости эксперт.

По словам вице-президента ПИР-центра Евгения Бужинского, единственной точкой соприкосновения РФ с НАТО может быть борьба с терроризмом, "но и то это все под большим сомнением, потому что политическими средствами без военных бороться с терроризмом затруднительно, а контакты по военной линии они все прекратили".

Что касается Основополагающего акта, Лукьянов считает его "актуальным достаточно условно, потому что сейчас атмосфера совершенно другая". "Я думаю, что его не надо трогать, потому что все-таки, несмотря ни на что, там зафиксирована вот эта вот мысль, обязательства не размещать военную инфраструктуру на территориях новых вступивших стран. Это обходят, это всячески пытаются разными путями проигнорировать, но все-таки это служит ограничителем", — уверен эксперт.

"Но в остальном, я думаю, что вся логика, заложенная в основополагающем акте, сейчас уже, конечно, является достаточным анахронизмом", — полагает Лукьянов.